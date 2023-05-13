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ЗСУ на Бахмутському напрямку ще більше просунулися у глибину ворога, - Череватий

Фото: спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (podul ro)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ вдалося просунутися ще на 300 метрів у глибину ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"За сьогодні на деяких ділянках вдалося нашим підрозділам пройти на глибину до 300 метрів. Найголовніше у результаті цієї оборонної операції - це постійно наноситься удар по ворогу, знищується його жива сила і техніка", - сказав Череватий.

Він зазначив, що просування ЗСУ відбувається у рамках оборонної операції. Українські військові проводять певні контрнаступальні дії.

За словами Череватого, українське командування розглядає можливість оточення російських окупантів у Бахмуті, оскільки ЗСУ мають певні успіхи на флангах. Проте все залежить від ситуації на полі бою.

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони повідомили, що українські військові просунулися на 2 км уперед на Бахмутському напрямку, а також не втратили жодної позиції за останній тиждень.

Пізніше Череватий уточнив, що під час оборонної операції ЗСУ відкинули російських окупантів на відстань від 250 м до 1,5 кілометра.

При цьому аналітики ISW зазначають, що ЗСУ просунулися на північний захід Бахмута завдяки локальним атакам.

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