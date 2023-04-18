ЗСУ про Бахмут: бої тривають, ворога не пускають на Часів Яр та Костянтинівку

Зазначено, що попри брехливі заяви мас-медіа окупантів про "оточення і завоювання Бахмуту", українські сили безпеки й оборони продовжують битися за місто.

"Тривають криваві вуличні бої. Оборонці 93-ї бригади Холодний Яр спільно з іншими підрозділами завдають максимальної шкоди ворогу і не пропускають окупаційні війська далі у бік Часового Яру і Костянтинівки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що росіяни посилюють обстріли на Бахмутському напрямку.

Додамо, українські прикордонники показали вуличні бої у Бахмуті та заявили, що ворог змінює свою тактику.

При цьому раніше ССО показали, як українські снайпери знищують окупантів у Бахмуті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.