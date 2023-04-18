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ЗСУ про Бахмут: бої тривають, ворога не пускають на Часів Яр та Костянтинівку

Фото: бої за Бахмут тривають, ворога не пускають на Часів Яр та Костянтинівку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Вуличні бої за Бахмут Донецької області продовжуються. ЗСУ стримують ворога і не дають йому просунутися в бік Часового Яру і Костянтинівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначено, що попри брехливі заяви мас-медіа окупантів про "оточення і завоювання Бахмуту", українські сили безпеки й оборони продовжують битися за місто.

"Тривають криваві вуличні бої. Оборонці 93-ї бригади Холодний Яр спільно з іншими підрозділами завдають максимальної шкоди ворогу і не пропускають окупаційні війська далі у бік Часового Яру і Костянтинівки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що росіяни посилюють обстріли на Бахмутському напрямку.

Додамо, українські прикордонники показали вуличні бої у Бахмуті та заявили, що ворог змінює свою тактику.

При цьому раніше ССО показали, як українські снайпери знищують окупантів у Бахмуті.

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Збройні сили УкраїниДонбасБахмутВійна Росії проти України