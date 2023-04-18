Нова тактика ворога. Прикордонники показали вуличні бої у Бахмуті
Українські прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті. Захисники заявили, що ворог змінює тактику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу у Telegram.
Бійці прикордонної служби показали, як рятують своїх побратимів, які потрапили в оточення у Бахмуті. Захисникам вдалося не лише визволити бійців, але й врятувати одного з поранених.
Прикордонники зазначають, що тактика росіян у Бахмуті дещо змінилася. Замість завербованих в'язнів ПВК "Вагнера" у бій почали кидати професійних та досвідчених вояк.
"Подекуди окупантів та українських захисників розділяють лічені метри. Жодних ознак "снарядного голоду", про який раніше заявляли в ПВК "Вагнер", тут не помічають", - повідомляють прикордонники.
Проте захисники продовжують захищати місто, знекровлюють ворога та "полюють" на російську авіацію.
Нагадаємо, раніше ССО показали, як українські снайпери знищують окупантів у Бахмуті.
За минулу добу наші захисники знищили ще 470 російських солдатів, всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже понад 183 тисячі своїх військових.
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