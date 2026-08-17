ЗСУ бʼють британськими реактивними дронами вглиб Росії, - The Times

Україна вперше застосувала британські ударні дрони для операцій углиб території Росії - відповідні системи вже півроку задіяні у атаках на нафтопереробні заводи та інші об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
За даними видання, протягом останніх шести місяців у глибоких ударах по Росії використовуються безпілотники двох британських компаній.
Один із них - реактивний дрон Nyan (Nyan Maritime One Way Effector), який виробляє компанія Callen-Lenz, дочірня структура BAE Systems. Апарати збирають у графстві Вілтшир, і раніше їх тестували у британських Королівських ВМС. Дальність польоту Nyan перевищує 240 кілометрів, а розмах крил становить 2,9 метра.
Назву другого типу дрона видання не розкриває з міркувань безпеки - відомо лише, що його дальність перевищує 960 кілометрів. У BAE Systems офіційно підтвердили The Sunday Times, що постачають низку можливостей британському Міністерству оборони в рамках підтримки Києва.
За інформацією The Times, дані про використання британських дронів виданню надали джерела у Збройних силах України. Один зі співрозмовників зазначив, що переважну частину далекобійних ударів Україна завдає безпілотниками власного виробництва, проте британські дрони також успішно застосовуються для подібних атак.
Британські дрони брали участь в атаках на нафтопереробні та військові об'єкти в глибині Росії. Зокрема, після удару 31 липня зупинив переробку нафти завод у Волгограді, а 6 серпня безпілотники пошкодили резервуари на НПЗ у Ярославлі.
Високопоставлене джерело в британському Міноборони заявило виданню, що такі удари означають - Лондон більше не побоюється реакції Москви на подібну підтримку Києва. Водночас відставний маршал авіації Великої Британії Грег Бегвелл попередив, що застосування британських дронів проти Росії дає Москві підстави розглядати компанії-виробники таких систем у Британії як "законні цілі".
Атаки на нафтопереробну галузь Росії тривають упродовж усього літа 2026 року. Одним із ключових об'єктів залишається Ярославський НПЗ "Славнефть-ЯНОС", який СБУ повторно уразила 6 серпня разом із кораблями берегової охорони в Керчі - підприємство входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.
Загалом із початку серпня удари по паливній інфраструктурі агресора набули системного характеру: за даними Bloomberg, Україна атакувала майже третину великих російських НПЗ, уразивши 10 із 34 підприємств, переважно пов'язаних із найбільшими нафтовидобувними компаніями РФ, що знову тисне на паливне постачання країни-агресорки.