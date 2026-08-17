ЗСУ бʼють британськими реактивними дронами вглиб Росії, - The Times

Які дрони застосовує Україна

За даними видання, протягом останніх шести місяців у глибоких ударах по Росії використовуються безпілотники двох британських компаній.

Один із них - реактивний дрон Nyan (Nyan Maritime One Way Effector), який виробляє компанія Callen-Lenz, дочірня структура BAE Systems. Апарати збирають у графстві Вілтшир, і раніше їх тестували у британських Королівських ВМС. Дальність польоту Nyan перевищує 240 кілометрів, а розмах крил становить 2,9 метра.

Назву другого типу дрона видання не розкриває з міркувань безпеки - відомо лише, що його дальність перевищує 960 кілометрів. У BAE Systems офіційно підтвердили The Sunday Times, що постачають низку можливостей британському Міністерству оборони в рамках підтримки Києва.

За інформацією The Times, дані про використання британських дронів виданню надали джерела у Збройних силах України. Один зі співрозмовників зазначив, що переважну частину далекобійних ударів Україна завдає безпілотниками власного виробництва, проте британські дрони також успішно застосовуються для подібних атак.

По яких об'єктах уже завдано ударів

Британські дрони брали участь в атаках на нафтопереробні та військові об'єкти в глибині Росії. Зокрема, після удару 31 липня зупинив переробку нафти завод у Волгограді, а 6 серпня безпілотники пошкодили резервуари на НПЗ у Ярославлі.

Високопоставлене джерело в британському Міноборони заявило виданню, що такі удари означають - Лондон більше не побоюється реакції Москви на подібну підтримку Києва. Водночас відставний маршал авіації Великої Британії Грег Бегвелл попередив, що застосування британських дронів проти Росії дає Москві підстави розглядати компанії-виробники таких систем у Британії як "законні цілі".