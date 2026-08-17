ВСУ бьют британскими реактивными дронами вглубь России, - The Times

Украина впервые применила британские ударные дроны для операций вглубь территории России – соответствующие системы уже полгода задействованы в атаках на нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
По данным издания, за последние шесть месяцев в глубоких ударах по России используются беспилотники двух британских компаний.
Один из них – реактивный дрон Nyan (Nyan Maritime One Way Effector), производимый компанией Callen-Lenz, дочерняя структура BAE Systems. Аппараты собирают в графстве Уилтшир, и раньше их тестировали в британских Королевских ВМС. Дальность полета Nyan превышает 240 километров, а размах крыльев составляет 2,9 метра.
Название второго типа дрона издания не раскрывает из соображений безопасности – известно лишь, что его дальность превышает 960 километров. В BAE Systems официально подтвердили The Sunday Times, что поставляют ряд возможностей британскому Министерству обороны в рамках поддержки Киева.
По информации The Times, сведения о применении британских дронов изданию предоставили источники в Вооружённых силах Украины. Один из собеседников отметил, что большинство дальнобойных ударов Украина наносит беспилотниками собственного производства, однако британские дроны также успешно применяются для подобных атак.
Британские дроны участвовали в атаках на нефтеперерабатывающие и военные объекты в глубине России. В частности после удара 31 июля остановил переработку нефти завод в Волгограде, а 6 августа беспилотники повредили резервуары на НПЗ в Ярославле.
Высокопоставленный источник в британском Минобороны заявил, что такие удары означают - Лондон больше не опасается реакции Москвы на подобную поддержку Киева. В то же время, отставной маршал авиации Великобритании Грег Бегвелл предупредил, что применение британских дронов против России дает Москве основания рассматривать компании-производители таких систем в Британии как "законные цели".
Атаки на нефтеперерабатывающую отрасль России продолжаются на протяжении всего лета 2026 года. Одним из ключевых объектов остается Ярославский НПЗ "Славнефть-ЯНОС" , который СБУ повторно поразила 6 августа вместе с кораблями береговой охраны в Керчи – предприятие входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью около 15 млн тонн нефти в год.
В целом с начала августа удары по топливной инфраструктуре агрессора приобрели системный характер: по данным Bloomberg, Украина атаковала почти треть крупных российских НПЗ , поразив 10 из 34 предприятий, преимущественно связанных с крупнейшими нефтедобывающими компаниями РФ, что вновь давит на топливную поставку страны-агрессоры.