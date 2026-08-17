ВСУ бьют британскими реактивными дронами вглубь России, - The Times

Какие дроны применяет Украина

По данным издания, за последние шесть месяцев в глубоких ударах по России используются беспилотники двух британских компаний.

Один из них – реактивный дрон Nyan (Nyan Maritime One Way Effector), производимый компанией Callen-Lenz, дочерняя структура BAE Systems. Аппараты собирают в графстве Уилтшир, и раньше их тестировали в британских Королевских ВМС. Дальность полета Nyan превышает 240 километров, а размах крыльев составляет 2,9 метра.

Название второго типа дрона издания не раскрывает из соображений безопасности – известно лишь, что его дальность превышает 960 километров. В BAE Systems официально подтвердили The Sunday Times, что поставляют ряд возможностей британскому Министерству обороны в рамках поддержки Киева.

По информации The Times, сведения о применении британских дронов изданию предоставили источники в Вооружённых силах Украины. Один из собеседников отметил, что большинство дальнобойных ударов Украина наносит беспилотниками собственного производства, однако британские дроны также успешно применяются для подобных атак.

По каким объектам уже нанесены удары

Британские дроны участвовали в атаках на нефтеперерабатывающие и военные объекты в глубине России. В частности после удара 31 июля остановил переработку нефти завод в Волгограде, а 6 августа беспилотники повредили резервуары на НПЗ в Ярославле.

Высокопоставленный источник в британском Минобороны заявил, что такие удары означают - Лондон больше не опасается реакции Москвы на подобную поддержку Киева. В то же время, отставной маршал авиации Великобритании Грег Бегвелл предупредил, что применение британских дронов против России дает Москве основания рассматривать компании-производители таких систем в Британии как "законные цели".