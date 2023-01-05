ЗСУ б'ють по базах окупантів, а війська РФ намагаються підійти до Соледара: карти боїв

Спроби настання військ РФ та удари ЗСУ на заході Луганської області

Окупанти 4 січня продовжували обмежені контратаки з метою повернути втрачені позиції на лінії Сватово-Кременна. Генштаб України повідомив, що українські сили відобразили настання російських військ у районі Стельмахівки. ЗСУ також провели маневрену оборону в районі Куземівки (15 км на північний захід від Сватового), щоб стримати просування російських військ у цьому районі.

Повідомляється, що українські удари погіршують матеріально-технічне забезпечення російської армії на Луганщині. Голова Луганської області Сергій Гайдай заявив 4 січня, що російські війська тепер мають доставляти боєприпаси угрупованню в районі Сватового прямо з Луганська, оскільки українські сили відбили спроби Росії побудувати склади біля Сватового. 3 січня ISW повідомила, що українські сили нібито знищили польові склади російських боєприпасів у напрямку до Сватового.

Українські військові відбили низку атак під Бахмутом

Російські війська продовжували атаки у районі Бахмута. Українські сили відбили атаки військ РФ в районі Бахмута, на північ від Бахмута в районі Червоної Гори, на північний схід від Бахмута в районі Соледара і на південь від Бахмута в районі Майорська.

Російські джерела стверджували, що окупанти захопили три невказані колишні українські оборонні позиції на південь від Соледара і захопили залізничну станцію на південній околиці Соледара.

Війська РФ, ймовірно, сподіваються захопити Соледар на північний схід від Бахмуту, щоб перерізати автомагістраль T0513 Бахмут-Северск, яка є однією з двох основних логістичних ліній, які забезпечують постачання українських сил у Бахмуті. Командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська не виконали встановлений командуванням термін із захоплення Соледара та оточення Бахмута до 26 грудня.

Російські війська змінили тактику і тепер кидають у бій піхоту без попереднього артилерійського вогню, і що українські сили обстрілюють російські піхотні групи із 15 осіб із відстані 20 метрів.

Ситуація на південному напрямку

Війська РФ продовжують відновлювати боєздатність на окремих напрямках – у Запорізькій та Херсонській областях. ЗСУ 4 січня продовжували завдавати ударів по районах зосередження російських військ у Запорізькій області у Токмаку, Мелітополі, Бердянську, Пологах та Василівці. Внаслідок цього зафіксовано потрапляння до командного пункту, поранено понад 260 військовослужбовців, знищено до 10 одиниць бойової техніки. Російські джерела стверджують, що українські сили обстріляли Пологи і завдали удару по військовому шпиталю в Токмаку, а також командному пункту у Василівці Запорізької області.

Російські війська перекидають підрозділи до північного Криму. Таким чином окупанти докладають усіх зусиль для збереження так званого сухопутного коридору до Криму, перекидаючи частини до північного Криму та устрою зміцнення в цьому районі та в Херсонській області.