ЗСУ атакували російський центр керування іранськими дронами у Херсонській області, - ЗМІ

"Загарбники, ймовірно, вважали місце розташування бази важкодоступним, проте українська розвідка спрацювала на "відмінно" та передала координати для удару", - йдеться у повідомленні.

Фото: ЗСУ атакували окупантів поблизу Кінбурнської коси

(скриншот deepstatemap.live)

Вибухи у Чулаківці підтвердив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram.

"Бавовнятко відвідало окупантів на Кінбурнській косі. Дуже вдало", - написав він.

У мережі зазначили, що окупанти зосередили у Чулаківці мобілізованих з "ЛНР" та іранських інструкторів дронів-камікадзе. Ймовірно, саме звідти росіяни атакували Одесу та область.

Поки військові та місцева влада не давала офіційних коментарів про вибухи.