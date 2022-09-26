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ЗСУ атакували російський центр керування іранськими дронами у Херсонській області, - ЗМІ

Фото: ЗСУ обстріляли центр керування іранськими дронами у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники атакували пункт окупантів у Чулаківці Херсонської області поряд із Кінбурнською косою. Там, ймовірно, знаходився центр керування іранськими дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсон онлайн.

"Загарбники, ймовірно, вважали місце розташування бази важкодоступним, проте українська розвідка спрацювала на "відмінно" та передала координати для удару", - йдеться у повідомленні.

Фото: ЗСУ атакували окупантів поблизу Кінбурнської коси
(скриншот deepstatemap.live)

Вибухи у Чулаківці підтвердив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram.

"Бавовнятко відвідало окупантів на Кінбурнській косі. Дуже вдало", - написав він.

У мережі зазначили, що окупанти зосередили у Чулаківці мобілізованих з "ЛНР" та іранських інструкторів дронів-камікадзе. Ймовірно, саме звідти росіяни атакували Одесу та область.

Поки військові та місцева влада не давала офіційних коментарів про вибухи.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 26 вересня атакували іранськими дронами Одеську область.

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