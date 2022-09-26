ЗСУ атакували російський центр керування іранськими дронами у Херсонській області, - ЗМІ

Українські захисники атакували пункт окупантів у Чулаківці Херсонської області поряд із Кінбурнською косою. Там, ймовірно, знаходився центр керування іранськими дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсон онлайн.
"Загарбники, ймовірно, вважали місце розташування бази важкодоступним, проте українська розвідка спрацювала на "відмінно" та передала координати для удару", - йдеться у повідомленні.
Фото: ЗСУ атакували окупантів поблизу Кінбурнської коси
(скриншот deepstatemap.live)
Вибухи у Чулаківці підтвердив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram.
"Бавовнятко відвідало окупантів на Кінбурнській косі. Дуже вдало", - написав він.
У мережі зазначили, що окупанти зосередили у Чулаківці мобілізованих з "ЛНР" та іранських інструкторів дронів-камікадзе. Ймовірно, саме звідти росіяни атакували Одесу та область.
Поки військові та місцева влада не давала офіційних коментарів про вибухи.
Нагадаємо, окупанти в ніч на 26 вересня атакували іранськими дронами Одеську область.
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