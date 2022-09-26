ВСУ атаковали российский центр управления иранскими дронами в Херсонской области, - СМИ

"Захватчики, вероятно, сочли место расположения базы труднодоступным, однако украинская разведка сработала на "отлично" и передала координаты для удара", - говорится в сообщении.

Фото: ВСУ атаковали оккупантов вблизи Кинбурнской косы

(скриншот deepstatemap.live)

Взрывы в Чулаковке подтвердил и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram.

"Бавовнятко посетило оккупантов на Кинбурнской косе. Очень удачно", - написал он.

В сети отметили, что оккупанты сосредоточили в Чулаковке мобилизованных из "ЛНР" и иранских инструкторов дронов-камикадзе. Вероятно, именно оттуда россияне атаковали Одессу и область.

Пока военные и местные власти не давали официальных комментариев о взрывах.