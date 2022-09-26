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ВСУ атаковали российский центр управления иранскими дронами в Херсонской области, - СМИ

Фото: ВСУ обстреляли центр управления иранскими дронами в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники атаковали пункт оккупантов в Чулаковке Херсонской области рядом с Кинбурнской косой. Там, вероятно, находился центр управления иранскими дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсон онлайн.

"Захватчики, вероятно, сочли место расположения базы труднодоступным, однако украинская разведка сработала на "отлично" и передала координаты для удара", - говорится в сообщении.

Фото: ВСУ атаковали оккупантов вблизи Кинбурнской косы
(скриншот deepstatemap.live)

Взрывы в Чулаковке подтвердил и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram.

"Бавовнятко посетило оккупантов на Кинбурнской косе. Очень удачно", - написал он.

В сети отметили, что оккупанты сосредоточили в Чулаковке мобилизованных из "ЛНР" и иранских инструкторов дронов-камикадзе. Вероятно, именно оттуда россияне атаковали Одессу и область.

Пока военные и местные власти не давали официальных комментариев о взрывах.

Напомним, оккупанты в ночь на 26 сентября атаковали иранскими дронами Одесскую область.

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