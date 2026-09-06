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ЗСУ атакували російський аеродром "Ростов-на-Дону"

14:31 06.09.2026 Нд
2 хв
І це ще не весь список уражених цілей ворога
aimg Юлія Капітонова
Фото: Ворожий аеродром охопила пожежа (Getty Images)

Уночі 6 вересня Сили оборони України завдали удару по російському летовищу "Ростов-на-Дону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

За словами українських військових, на ворожому аеродромі після удару почалася пожежа. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, у Ростовській області бійці Сил оборони України уразили:

  • радіолокаційну станцію "Подльот";
  • два ЗРГК "Панцир-С1".

Також Генштаб підтвердив, що в Рязанській області РФ під удар знову потрапив Рязанський нафтопереробний завод. На території підприємства спалахнула пожежа.

До речі, цей НПЗ задіяний у забезпеченні потреб російських збройних сил.

Важливо також зазначити, що підприємство належить до найбільших нафтопереробних заводів Росії.

За даними "Роснефти", Рязанський НПЗ входить до першої п'ятірки російських підприємств за обсягами переробки та асортиментом продукції.

Компанія Fire Point вже уточнила, що унаслідок атаки українських дронів були уражені найбільші установки первинної переробки нафти Рязанського НПЗ.

Що важливо розуміти, вони забезпечують понад 77% усіх потужностей первинної переробки нафти Рязанського НПЗ .

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вночі 6 вересня ЗСУ не завдавали ударів по Москві, зате вгатили сотнями дронів по 14 областях РФ.

Також ми розповідали, що минулої доби Сили оборони вдарили по російському ретранслятору MESH-мереж, РЛС і РЕБ.

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Збройні сили УкраїниРосійська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниРостов-на-ДонуНПЗ