ЗСУ атакували росіян під Мелітополем та Василівкою. Майже 300 окупантів було поранено

Українські військові завдали влучних ударів по місцях дислокації росіян в Запорізькій області. Ворог зазнав суттєвих втрат в особовому складі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Протягом 2 грудня, в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області, окупанти втратили понад 270 осіб пораненими", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначають, що інформація щодо загиблих уточнюється.
В тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району лунають гучні вибухи. Тим часом неподалік, біля Плодородного чути стрілянину.
На окупованій частині Запорізької області було підірвано великий склад боєприпасів.
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