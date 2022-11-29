ЗСУ атакували позиції окупантів в двох областях. Поранено майже 500 росіян, - Генштаб

Українським військовим вдалося атакувати позиції російських окупантів у Запорізькій та Луганській областях. Майже 470 росіян було поранено
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів зосередження живої сили російських окупантів в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине в Луганській області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Збройні сили України позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів. Водночас ворог продовжує вести наступальні дії під Бахмутом та Авдіївкою.
Українські спецпризначенці мінометним вогнем накрили укріплені бліндажі окупантів та ліквідували ворога.
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