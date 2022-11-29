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Українські спецпризначенці знищили бліндажі окупантів та склад боєприпасів (відео)

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 18:47
Українські спецпризначенці знищили бліндажі окупантів та склад боєприпасів (відео) Фото: Українські спецпризначенці знищили бліндажі окупантів та склад боєприпасів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські спецпризначенці мінометним вогнем накрили укріплені бліндажі окупантів та ліквідували ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Наші специ з ЦСО "А" СБУ гарно попрацювали над знищенням окупантів і цього разу", - йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці прицільним мінометним вогнем вони накрили укріплені бліндажі росіян, будівлю з піхотою та польовий склад боєприпасів.

"Всі ворожі цілі ліквідовано!", - додали наостанок.

Нагадаємо, що українським військовим вдалося влучним пострілом атакувати танк росіян. Внаслідок цього техніка окупантів була знищена.

До цього українські військові змогли знищити танк окупантів. Для цього ЗСУ використали протитанковий ракетний комплекс Javelin.

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