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ВСУ атаковали позиции оккупантов в двух областях. Ранены почти 500 россиян, - Генштаб

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Украина, Вторник 29 ноября 2022 19:07
ВСУ атаковали позиции оккупантов в двух областях. Ранены почти 500 россиян, - Генштаб Фото: ВСУ уничтожили около 500 оккупантов в Запорожской и Луганской областях (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось атаковать позиции российских оккупантов в Запорожской и Луганской областях. Почти 470 россиян были ранены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

"Подтверждено огневое поражение 27 ноября районов сосредоточения живой силы российских оккупантов в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань Запорожской области и Лутугино в Луганской области", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что потери противника составили до 470 человек ранеными. Также уничтожены около 50 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов.

Напомним, что вооруженные силы Украины позиции зенитно-ракетного комплекса российских оккупантов. В то же время враг продолжает вести наступательные действия под Бахмутом и Авдеевкой.

Украинские спецназовцы минометным огнем накрыли укрепленные блиндажи оккупантов и ликвидировали врага.

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