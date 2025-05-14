ЗСУ активні в Курській і Бєлгородській областях: Сирський доповів Зеленському про фронт
Українські воїни продовжують вести бойові дії на території Росії. Вони активні в Бєлгородській і Курській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Голова держави розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на фронті. Його доповідь торкнулася всіх напрямків.
За словами Зеленського, щодоби на фронті понад сотня боїв. Найважчими залишаються Покровський та інші напрямки в Донецькій області.
"Ми продовжуємо наші активні дії на Курщині та в Бєлгородській області - ми захищаємо превентивно українське прикордоння", - підкреслив президент.
Він уточнив, що всі бойові дії - це не вибір України, а оборона проти окупанта.
Бої на території РФ
Нагадаємо, українські воїни продовжують свою операцію в Курській області ще з серпня минулого року. При цьому в Бєлгородській області вони відносно недавно - з березня.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив присутність українських захисників у Бєлгородській області ще 7 квітня.
Військовий експерт Іван Ступак у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна пояснив такі дії з боку ЗСУ тактикою відтягування уваги.
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