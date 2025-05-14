ВСУ активны в Курской и Белгородской областях: Сырский доложил Зеленскому о фронте

Украинские воины продолжают вести боевые действия на территории России. Они активны в Белгородской и Курской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о ситуации на фронте. Его доклад коснулся всех направлений.



По словам Зеленского, каждые сутки на фронте более сотни боев. Самыми тяжелыми остаются Покровский и другие направления в Донецкой области.

"Мы продолжаем наши активные действия на Курщине и в Белгородской области - мы защищаем превентивно украинское пограничье", - подчеркнул президент.

Он уточнил, что все боевые действия - это не выбор Украины, а оборона против оккупанта.