ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, проте штурми не припиняються, - ОВА

"У нас тривають безперервні обстріли. Ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ і на лівому-правому флангу міста Вовчанськ", - заявив він.

Семенуха додав, що сьогодні є декілька прилетів КАБами по Липцях.

"Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролює Збройні сили України, тобто штурми не припиняються", - зазначив він.

Він додав, що сьогодні зранку зупинилися в бойовій дії на Купʼянському напрямку.

"Сьогодні на окремих ділянках Збройні сили України проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій. Ну і безперечно йдуть обстріли прикордоння. Це Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район", - додав Семенуха.