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ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, проте штурми не припиняються, - ОВА

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили України приблизно на 60% контролюють Вовчанськ. Однак штурми у місті не припиняються

Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"У нас тривають безперервні обстріли. Ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ і на лівому-правому флангу міста Вовчанськ", - заявив він.

Семенуха додав, що сьогодні є декілька прилетів КАБами по Липцях.

"Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролює Збройні сили України, тобто штурми не припиняються", - зазначив він.

Він додав, що сьогодні зранку зупинилися в бойовій дії на Купʼянському напрямку.

"Сьогодні на окремих ділянках Збройні сили України проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій. Ну і безперечно йдуть обстріли прикордоння. Це Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район", - додав Семенуха. 

Наступ на Харківську область

З початку травня на Харківщині спостерігається активізація російських військ. Окупанти розпочали наступні дії, зосередивши зусилля на захопленні прикордонного міста Вовчанськ та просуванні у бік Харкова.

Генштаб ЗСУ України повідомляє, що російська армія веде активні бої з метою потіснити українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Станиця та Липці.

За словами президента України Володимира Зеленського, цей наступ з боку РФ має виключно пропагандистський характер. Керівництво країни-агресора прагне продемонструвати Заходу, що Москва нібито зберігає контроль над ходом війни в Україні.

Зеленський підкреслив, що подібні дії окупантів спрямовані на те, щоб вплинути на лідерів західних країн та змусити їх піти на певні поступки.

Детальніше про те, що відбувається в Харківській області, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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