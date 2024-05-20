ВСУ на 60% контролируют Волчанск, однако штурмы не прекращаются, - ОВА

Вооруженные силы Украины примерно на 60% контролируют Волчанск. Однако штурмы в городе не прекращаются
Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОВА Роман Семенуха, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"У нас продолжаются непрерывные обстрелы. Враг продолжает штурмовые действия, в основном сосредоточен на направлениях населенного пункта Липцы, населенного пункта Волчанск и на левом-правом фланге города Волчанск", - заявил он.
Семенуха добавил, что сегодня есть несколько прилетов КАБами по Липцам.
"Враг не оставляет попыток в середине Волчанска вытолкнуть Вооруженные силы Украины из города. Город примерно на 60% контролирует Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", - отметил он.
Он добавил, что сегодня утром остановились в боевой действия на Купянском направлении.
"Сегодня на отдельных участках Вооруженные силы Украины проводят собственные штурмовые действия с целью улучшения позиций. Ну и бесспорно идут обстрелы приграничья. Это Богодуховский район, Харьковский район, Чугуевский район", - добавил Семенуха.
С начала мая на Харьковщине наблюдается активизация российских войск. Оккупанты начали следующие действия, сосредоточив усилия на захвате пограничного города Волчанск и продвижении в сторону Харькова.
Генштаб ВСУ Украины сообщает, что российская армия ведет активные бои с целью потеснить украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Станица и Липцы.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, это наступление со стороны РФ носит исключительно пропагандистский характер. Руководство страны-агрессора стремится продемонстрировать Западу, что Москва якобы сохраняет контроль над ходом войны в Украине.
Зеленский подчеркнул, что подобные действия оккупантов направлены на то, чтобы повлиять на лидеров западных стран и заставить их пойти на определенные уступки.
Детальнее о том, что происходит в Харьковской области, - читайте в материале РБК-Украина.
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