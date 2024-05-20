ВСУ на 60% контролируют Волчанск, однако штурмы не прекращаются, - ОВА

"У нас продолжаются непрерывные обстрелы. Враг продолжает штурмовые действия, в основном сосредоточен на направлениях населенного пункта Липцы, населенного пункта Волчанск и на левом-правом фланге города Волчанск", - заявил он.

Семенуха добавил, что сегодня есть несколько прилетов КАБами по Липцам.

"Враг не оставляет попыток в середине Волчанска вытолкнуть Вооруженные силы Украины из города. Город примерно на 60% контролирует Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", - отметил он.

Он добавил, что сегодня утром остановились в боевой действия на Купянском направлении.

"Сегодня на отдельных участках Вооруженные силы Украины проводят собственные штурмовые действия с целью улучшения позиций. Ну и бесспорно идут обстрелы приграничья. Это Богодуховский район, Харьковский район, Чугуевский район", - добавил Семенуха.