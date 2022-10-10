Сили ППО збили два дрони-камікадзе над Кривим Рогом

Українські військові сьогодні ввечері, 10 жовтня, збили два ворожі дрони-камікадзе Shahed-136 над Кривим Рогом Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВ Валентина Резніченко.

Повідомляється, що вони безпілотники з вибухівкою іранського виробництва спрямовані на атаку критичної інфраструктури регіону.

Раніше ми писали, що сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти випустили територією України 83 ракети. Сили ППО збили понад 40 із них.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти 10 жовтня завдали масованого ракетного удару по території України. Більш детально про подію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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