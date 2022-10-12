ЗСУ за 18 хвилин збили чотири російські гелікоптери Ка-52

У середу, 12 жовтня, українським військовим знадобилось лише 18 хвилин, щоб збити чотири російські гелікоптери Ка-52. При цьому військові не виключають, що збитих цілей може бути понад чотири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"З 8.40 по 8.58 на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних гелікоптери противника (імовірно Ка-52)", - йдеться в повідомленні. За даними військових, гелікоптери здійснювали вогневу підтримку окупантів на землі на південному напрямку. "За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта - за лінією фронту, - додають в ПС ЗСУ. - Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться!"