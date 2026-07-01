Зруйновано важливий для окупантів міст на трасі Маріуполь-Донецьк (фото)

Що сталося вночі

Міст на трасі Маріуполь-Донецьк (Н-20/Р-280) поблизу села Кременівка отримав критичні руйнування. Ще раніше він уже був пошкоджений - вночі його добили остаточно.

Як видно на фото, проліт моста впав вниз.

Наразі проїзд з Маріуполя в напрямку Донецька через цей міст закритий повністю.

Фото: зруйнований міст (t.me/andriyshTime)

Окупаційна влада перенаправила транспорт в об'їзд - через саме село Кременівка. Це додає до маршруту щонайменше 15-20 кілометрів.

Фото: схема об'їзду (t.me/andriyshTime)

Українські сили системно знищують логістику на тимчасово окупованих територіях. Мета - ускладнити постачання та забезпечення російської армії на фронті.