Разрушен важный для окупантов мост на трассе Мариуполь-Донецк (фото)

Что произошло ночью

Мост на трассе Мариуполь-Донецк (Н-20/Р-280) вблизи села Кременивка получил критические разрушения. Еще раньше он уже был поврежден - ночью его добили окончательно.

Как видно на фото, пролет моста свалился вниз.

Проезд из Мариуполя в направлении Донецка через этот мост закрыт полностью.

Фото: разрушенный мост (t.me/andriyshTime)

Оккупационные власти перенаправили транспорт в объезд - через саму деревню Кременовка. Это добавляет к маршруту не менее 15-20 километров.

Фото: схема объезда (t.me/andriyshTime)

Украинские силы системно уничтожают логистику на временно оккупированных территориях. Цель - усложнить поставки и обеспечение российской армии на фронте.