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Зруйновано під'їзд, чути голоси людей під завалами: репортаж з будинку на Сирці в Києві

Фото: у Києві росіяни знищили під'їзд п'ятиповерхівки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Віталій Носач

У Києві в Шевченківському районі через сьогоднішню масовану ракету атаку зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. На місці працюють всі служби, триває розбір завалів.

РБК-Україна публікує репортаж з місця подій.

Про влучання в п'ятиповерхівку повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами, крім повністю знищеного підʼїзду, кілька - сильно пошкоджені.  

Рятувальники зараз працюють та чують голоси, тих, хто знаходиться під завалами.

"Шевченківський район. Сирець. Ми бачимо ще одне влучання в житловий будинок, десь 17 квартир. Рятувальники зараз працюють. Ми чуємо голоси, люди знаходяться під завалами. Робимо все, щоб максимально швидко врятувати людей. Роботи йдуть і в цьому районі міста Києва", - повідомив Кличко. 

 

Загалом на цю мить відомо, що кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву зросла до 15. Також станом на 14:00 відомо про 37 постраждалих.

 

Нагадаємо, що сьогодні вдень росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по Києву. Загалом було випущено понад 40 ракет. Під удар потрапили: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та лікарні. 

Так, у столиці окупанти ракетою Х-101 влучили по провідній дитячій лікарні "Охматдит". Там повністю зруйнований корпус. Серед поранених медперсонал і діти. Є загиблі. Відео і фото наслідків РБК-Україна публікувало в окремому репортажі. 

Загалом у столиці є наслідки в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському р-ні. До того ж пізніше росіяни завдали повторного удару по місту. Під час якого через падіння уламків Дніпровському районі частково зруйновна будівля медичного центру. Є загиблі та травмовані. 

Детальніше про комбіновану атаку на українські міста - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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