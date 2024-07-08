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Разрушен подъезд, слышны голоса людей под завалами: репортаж у дома на Сырце в Киеве

Фото: в Киеве россияне уничтожили подъезд пятиэтажки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Виталий Носач

В Киеве в Шевченковском районе из-за сегодняшней массированной ракеты атаки разрушен целый подъезд жилого дома. На месте работают все службы, идет разбор завалов.

РБК-Украина публикует репортаж с места происшествия.

О попадании в пятиэтажку сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, кроме полностью уничтоженного подъезда, несколько сильно повреждены.

Спасатели сейчас работают и слышат голоса тех, кто находится под завалами.

"Шевченковский район. Сырец. Мы видим еще одно попадание в жилой дом, где-то 17 квартир. Спасатели сейчас работают. Мы слышим голоса, люди находятся под завалами. Делаем все, чтобы максимально быстро спасти людей. Работы идут и в этом районе города Киева" , - сообщил Кличко.

 

В общей сложности на этот момент известно, что количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 15. Также по состоянию на 14:00 известно о 37 пострадавших.

 

Напомним, что сегодня днем россияне совершили массированную комбинированную атаку по Киеву. В общей сложности было выпущено более 40 ракет. Под удар попали: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Повреждены жилые дома, инфраструктура и больницы.

Так, в столице оккупанты ракетой Х-101 попали по ведущей детской больнице "Охматдет". Там полностью разрушен корпус. Среди раненых медперсонал и дети. Есть погибшие. Видео и фото последствий РБК-Украина публиковало в отдельном репортаже.

В столице есть последствия в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском р-не. К тому же позже россияне нанесли повторный удар по городу. Во время которого из-за падения обломков в Днепровском районе частично разрушено здание медицинского центра. Есть погибшие и травмированные.

Детальнее о комбинированной атаке на украинские города - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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