Вражено місце зосередження ворога. ЗСУ ліквідували десятки військових РФ в Курській області

ЗСУ завдали точного удару по місцю зосередження сил противника в Курській області. У результаті атаки було знищено десятки російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області.
В результаті точного удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 російських окупантів.
Це знищення суттєво знижує здатність противника вести бойові дії в Сумській та Курській областях, що є важливими для захисту України.
Льотчики Повітряних Сил, а також інші складові сил оборони України, продовжують активну боротьбу, завдаючи точкових ударів по ворогу, щоб послабити його військовий потенціал і забезпечити безпеку на лінії фронту.
Сили оборони активно завдають ударів по командних пунктах російських військ, щоб ослабити їхнє угруповання на різних напрямках. Так ЗСУ вразили командно-спостережний пункт російських окупантів.
Крім того, ЗСУ ударили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Він розташовувався у захопленому Харцизьку Донецької області.
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