Вражено місце зосередження ворога. ЗСУ ліквідували десятки військових РФ в Курській області

Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області.

В результаті точного удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 російських окупантів.

Це знищення суттєво знижує здатність противника вести бойові дії в Сумській та Курській областях, що є важливими для захисту України.

Льотчики Повітряних Сил, а також інші складові сил оборони України, продовжують активну боротьбу, завдаючи точкових ударів по ворогу, щоб послабити його військовий потенціал і забезпечити безпеку на лінії фронту.