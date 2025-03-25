Поражено место сосредоточения врага. ВСУ ликвидировали десятки военных РФ в Курской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области.

В результате точного удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 российских оккупантов.

Это уничтожение существенно снижает способность противника вести боевые действия в Сумской и Курской областях, которые являются важными для защиты Украины.

Летчики Воздушных Сил, а также другие составляющие сил обороны Украины, продолжают активную борьбу, нанося точечные удары по врагу, чтобы ослабить его военный потенциал и обеспечить безопасность на линии фронта.