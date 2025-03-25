Поражено место сосредоточения врага. ВСУ ликвидировали десятки военных РФ в Курской области

ВСУ нанесли точный удар по месту сосредоточения сил противника в Курской области. В результате атаки были уничтожены десятки российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области.
В результате точного удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 российских оккупантов.
Это уничтожение существенно снижает способность противника вести боевые действия в Сумской и Курской областях, которые являются важными для защиты Украины.
Летчики Воздушных Сил, а также другие составляющие сил обороны Украины, продолжают активную борьбу, нанося точечные удары по врагу, чтобы ослабить его военный потенциал и обеспечить безопасность на линии фронта.
Силы обороны активно наносят удары по командным пунктам российских войск, чтобы ослабить их группировку на разных направлениях. Так ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов.
Кроме того, ВСУ ударили по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Он располагался в захваченном Харцызске Донецкой области.
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