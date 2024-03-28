Зруйнований ресторан та понівечені будинки: фото наслідків нічного удару по Харкову

Нічний удар по Харкову

Нагадаємо, після опівночі у Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів" у бік міста.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом був Київський район. Був зруйнований ресторан, пошкоджені будинки.

Також вдень 27 березня російські війська вдарили по Харкову. Жителі міста чули вибухи. Росіяни вдарили по житловому масиву та інституту невідкладної хірургії. Внаслідок обстрілу є жертви та поранені.

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