Разрушен ресторан и повреждены дома: фото последствий ночного удара по Харькову

Ночной удар по Харькову

Напомним, после полуночи в Харькове раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении "Шахедов" в сторону города.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом находился Киевский район. Был разрушен ресторан, повреждены дома.

Также днем 27 марта российские войска ударили по Харькову. Жители города слышали взрывы. Россияне ударили по жилому массиву и институту неотложной хирургии. В результате обстрела есть жертвы и раненые.

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