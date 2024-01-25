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Зруйнований приватний сектор та 4 постраждалих: РФ вночі атакувала ракетами Харківську область

Фото: ліквідація наслідків нічної ракаетної атаки (facebook.com/Сергій_Крук)
Автор: Ярослава Борзова

У Харкові рятувальники ліквідували наслідки чергової ракетної атаки росіян. Постраждали четверо людей, серед яких неповнолітній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Близько 21:30 населені пункти Харківського та Чугуївського районів були знову атаковані російськими ракетами. Внаслідок їхнього влучання сталися 2 пожежі", -  йдеться у повідомленні.

Так, у селищі Велика Рогань Роганської громади горіли 2 приватних будинки та автомобіль на загальній площі 50 квадратних метрів. Крім того, 2 сусідні приватні оселі та 1 господарча споруда зруйновані вибухом. 

Постраждали 4 людей, серед яких 17-річний підліток.

Друга ракета влучила у приватне підприємство у селищі Роздольне Новопокровської громади. Там зайнялись 2 складські споруди на загальній площі 250 квадратних метрів.

Перша пожежа ліквідована о 23:35, друга - о 05:18. 

 Фото: ліквідація наслідків ракетної атаки РФ по Харківській області в ніч на 25 січня (t.me/dsns_telegram)

Атака РФ по Україні вночі 25 січня

Російські війська вночі атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами С-300. Сили ППО знищили 11 ударних дронів.

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