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Разрушен частный сектор и 4 пострадавших: РФ ночью атаковала ракетами Харьковскую область

Фото: ликвидация последствий ночной ракетной атаки (facebook.com/Сергей_Крук)
Автор: Ярослава Борзова

В Харькове спасатели ликвидировали последствия очередной ракетной атаки россиян. Пострадали четыре человека, среди которых несовершеннолетний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Около 21:30 населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов были снова атакованы российскими ракетами. В результате их попадания произошло 2 пожара", - говорится в сообщении.

Так, в поселке Большая Рогань горело 2 частных дома и автомобиль на общей площади 50 квадратных метров. Кроме того, 2 соседних частных дома и 1 хозяйственное сооружение разрушены взрывом.

Пострадали 4 человека, среди которых 17-летний подросток.

Вторая ракета попала в частное предприятие в поселке Раздольное Новопокровской общины. Там загорелись 2 складских сооружения на общей площади 250 квадратных метров.

Первый пожар ликвидирован в 23:35, второй - в 05:18.

Фото: ликвидация последствий ракетной атаки РФ по Харьковской области в ночь на 25 января (t.me/dsns_telegram)

Атака РФ по Украине ночью 25 января

Российские войска ночью атаковали территорию Украиныдронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили 11 ударных дронов.

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