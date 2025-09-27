Зруйнований АТБ і тисячі людей без світла: наслідки атаки на Запоріжжя (фото)

Головне:

Запоріжжя атаковано двома дронами

Внаслідок атаки була пожежа, зруйновано магазин, і 9 тисяч людей наразі без світла.

Чим і коли атакували росіяни

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 22:59 в північний частині Запоріжжя фіксувалися дрони. Вже через 8 хвилин стало відомо, що у місті було чути звук вибуху. Потім було чути ще вибухи.

Згідно останніх повідомлень, місто атаковано двома дронами.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Після ворожої атаки глава ОВА Іван Федоров поінформував, що ворог влучив по об'єкту цивільної інфраструктури. Спочатку була інформація про постраждалих, однак вона не підтвердилася.

Водночас відомо, що через атаку без світла залишилися майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя. Крім того, зруйновано магазин АТБ. Відповідна інформація підтверджується кадрами ОВА.

"Майже опівночі ворог атакував Запоріжжя двома БпЛА. Сталася пожежа. Зруйнований магазин. Попередньо, минулося без постраждалих", - уточнив Федоров.