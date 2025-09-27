Разрушенный АТБ и тысячи людей без света: последствия атаки на Запорожье (фото)

Главное:

Запорожье атаковано двумя дронами

В результате атаки был пожар, разрушен магазин, и 9 тысяч человек сейчас без света.

Чем и когда атаковали россияне

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 22:59 в северной части Запорожья фиксировались дроны. Уже через 8 минут стало известно, что в городе был слышен звук взрыва. Затем были слышны еще взрывы.

Согласно последним сообщениям, город атакован двумя дронами.

Последствия атаки РФ на Запорожье

После вражеской атаки глава ОВА Иван Федоров сообщил, что враг попал по объекту гражданской инфраструктуры. Сначала была информация о пострадавших, однако она не подтвердилась.

В то же время известно, что из-за атаки без света остались почти 9 тысяч абонентов Запорожья. Кроме того, разрушен магазин АТБ. Соответствующая информация подтверждается кадрами ОВА.

"Почти в полночь враг атаковал Запорожье двумя БпЛА. Произошел пожар. Разрушен магазин. Предварительно, обошлось без пострадавших", - уточнил Федоров.