Зруйновані мости в Чонгарі були життєво важливими для армії Росії, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, вранці 22 червня 2023 року ЗСУ завдали удару по автодорожніх мостах в Чонгарі між окупованим Росією Кримським півостровом і Херсонською областю. Ці мости обслуговують одну із двох основних доріг між Кримом та Херсоном.

За даними британської розвідки, тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським логістичним конвоям знадобилося як мінімум на 50% більше часу, щоб дістатися фронту альтернативними маршрутами.

При цьому російська влада збудувала заміну у вигляді понтонного мосту протягом 24 годин після удару. Цілком ймовірно, що переправа використовується тільки для руху військових.

"Швидкість, з якою було збудовано запасний перехід, показує, наскільки життєво важливим є цей маршрут для військових дій Росії на окупованій території України", - зазначають у Міноборони Британії.

Удари по Чонгарському мосту

Автомобільний міст у районі населеного пункту Чонгар на адміністративному кордоні Херсонської області та Криму було пошкоджено вранці 22 червня. Російські ЗМІ заявили, що удару завдали нібито далекобійні ракети Storm Shadow.

Цей міст важливий для Москви, ними армія РФ постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

За два дні до ударів військовий міністр РФ Сергій Шойгу заявив, що удари ЗСУ по Криму ракетами HIMARS і Storm Shadow будуть розцінюватися як залучення США та Британії до війни.

Проте прес-секретар Пентагону бригадний генерал ВПС Пет Райдер сказав, що українці самі обирають цілі та виконують місію.