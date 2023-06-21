В Росії бояться ударів по Криму. Пентагон відповів на погрози Шойгу
В Росії, у звичній їй манері, почали погрожувати "центрам прийняття рішень" у разі завдання ударів ЗСУ по тимчасово окупованому Криму. США виступили з підтримкою України щодо її зусиль у звільненні територій.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, пише РБК-Україна з посиланням на стенограму.
Удари по "центрам прийняття рішень"
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани ЗСУ завдати ударів по тимчасово окупованому Криму ракетами HIMARS і Storm Shadow. За його словами, це нібито призведе до втягнення США й Британії у війну, а також завдання ударів "по центрах прийняття рішень" України.
Україна звільняє власні території, а США підтримують її зусилля
"Українці роблять усе можливе з обладнанням, з можливостями, які вони мають на полі бою, щоби продовжувати відтісняти росіян далі назад, і ми підтримуємо їхні зусилля з повернення своєї суверенної території", - заявила Сінгх.
За словами заступниці речника Пентагону, США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно у боротьбі проти Росії.
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