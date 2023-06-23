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Пентагон про удар по Чонгарському мосту: Київ сам вибирає цілі та веде війну

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Україна, П'ятниця 23 червня 2023 09:35
Пентагон про удар по Чонгарському мосту: Київ сам вибирає цілі та веде війну Фото: бригадний генерал ВВС Пет Райдер (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США та союзники забезпечують Україну засобами для захисту своєї країни та повернення суверенної території. Цілі обирає Київ.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал ВВС Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Це боротьба України. Вони планують і проводять цю битву. Ми зосереджені на роботі з ними, нашими союзниками та партнерами, щоб переконатися, що мають бойові можливості, необхідні їм для захисту своєї країни та повернення суверенної території", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи не допомагали США вибирати метою Чонгарський міст, Райдер сказав: "Це їхня битва. Вони обирають цілі та виконують цю місію".

Удари по Чонгарському мосту

Автомобільний міст у районі населеного пункту Чонгар на адміністративному кордоні Херсонської області та Криму було пошкоджено вранці 22 червня. Російські ЗМІ заявили, що удару завдали нібито далекобійні ракети Storm Shadow.

Цей міст важливий для Москви, ними армія РФ постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

За два дні до ударів військовий міністр РФ Сергій Шойгу заявив, що удари ЗСУ по Криму ракетами HIMARS і Storm Shadow будуть розцінюватися як залучення США та Британії до війни.

Про наслідки удару Чонгарським мостом і як це може вплинути на ситуацію на фронті, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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