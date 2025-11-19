Зруйновано "Сільпо", десятки постраждалих та евакуйованих: фото Харкова після атаки РФ

Фото з міста після обстрілу РФ показали також рятувальники. На кадрах видно, зокрема, евакуацію людей та понівечені будинки.

"Із задимленого під'їзду багатоповерхівки було евакуйовано 48 людей, серед яких троє дітей", - повідомив начальник ОВА.

Також відомо, що пошкоджено щонайменше 10 автомобілів, сталось загоряння гаражів і даху офісної будівлі.

Згідно з останніми даними, в Харкові після атаки РФ 19 листопада постраждали понад 30 осіб, серед яких діти (9-річна та 13-річна підлітки, а також 18-річна дівчина).

"Шестеро постраждалих госпіталізовано. Усім надається кваліфікована медична допомога", - написав Синєгубов.

Фото: Харків оговтується після нічної атаки РФ (t.me/synegubov та ДСНС)

Очільник ОВА додав, що ворог спрямував на Харків майже 20 дронів типу "Герань" по Слобідському, Основ'янському та Немишлянському районах міста. На місці обстрілів працюють всі необхідні служби, надається допомога постраждалим.

Оновлено 11:30

Як повідомили у пресслужбі "Сільпо", під обстріл потрапив супермаркет в Харкові на просп. Аерокосмічний, 167/1.

Ніхто із працівників не постраждав. Усередині супермаркету обвалився дах, частина будівлі зруйнована.

Наразі оцінюється ситуація разом із командою та місцевими службами.