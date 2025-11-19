Разрушено "Сильпо", десятки пострадавших и эвакуированных: фото Харькова после атаки РФ

Появились фото из Харькова после массированной атаки врага ночью 19 ноября. На кадрах - авто в огне, разрушенный супермаркет "Сильпо" и воронки от снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Фото из города после обстрела РФ показали также спасатели. На кадрах видно, в частности, эвакуацию людей и изуродованные дома.
"Из задымленного подъезда многоэтажки были эвакуированы 48 человек, среди которых трое детей", - сообщил начальник ОГА.
Также известно, что повреждены по меньшей мере 10 автомобилей, произошло возгорание гаражей и крыши офисного здания.
Согласно последним данным, в Харькове после атаки РФ 19 ноября пострадали более 30 человек, среди которых дети (9-летняя и 13-летняя подростки, а также 18-летняя девушка).
"Шестеро пострадавших госпитализированы. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Синегубов.
Глава ОГА добавил, что враг направил на Харьков почти 20 дронов типа "Герань" по Слободскому, Основянскому и Немышлянскому районам города. На месте обстрелов работают все необходимые службы, оказывается помощь пострадавшим.
Как сообщили в пресс-службе "Сильпо", под обстрел попал супермаркет в Харькове на просп. Аэрокосмический, 167/1.
Никто из работников не пострадал. Внутри супермаркета обвалилась крыша, часть здания разрушена.
Сейчас оценивается ситуация вместе с командой и местными службами.
РФ ночью 19 ноября осуществила массированную атаку на Харьков дронами. Сначала была информация о многочисленных взрывах, потом стало известно о пострадавших, которых сейчас - более 30 человек. Среди раненых также есть дети.
Спасатели эвакуировали жителей города подальше от опасности и из разрушенных домов, пострадавшим оказывают медицинскую помощь, на месте некоторых госпитализировали.
Также известно - по меньшей мере 10 авто изуродованы в результате атаки РФ, некоторые сгорели дотла. Местные власти сообщили о значительных разрушениях здания супермаркета "Сильпо".