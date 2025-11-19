Зруйнована висотка в Тернополі, удари по Львову та Бурштину: головне про атаку РФ

Головне:

Росія атакувала Україну більш як 470 дронами і 48 ракетами, під ударом - Харків, захід країни.

Ціль ворога - енергетика. Через що запроваджували аварійні вимкнення світла. Наразі в більшості діють графіки. Атаковано ТЕС ДТЕК.

Харків: 19 дронів по двох районах, 46 поранених (серед них 2 дітей), пошкоджені будинки, інфраструктура та транспорт.

Тернопіль: понівечені багатоповерхівки, багато загиблих та поранених. В місті перевищення хлору в повітрі. Попередньо, в будинок у Тернополі влучила ракета Х-101.

Львів: дим від займання шин на складах, атаковано енергооб’єкт і підприємство.

Прикарпаття: вибухи у Бурштині, удари по енергетиці. 3 поранених (серед них 2 дітей).

Черкащина: збито 10 ракет і 17 дронів, пошкоджені ЛЕП і будинок.

Донеччина, Київщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина - також були чули вибухи. На Дніпропетровщині поранено пʼятьох енергетиків під час атаки дронів.

Російські війська з пізнього вечора і до сьогоднішнього ранку тероризували мирні міста України. Спочатку ворог масовано запускав ударні дрони по Харкову, націлившись на будинки у двох районах.

Пізніше противник здійснив масштабний комбінований удар по Україні, спрямований передусім на Захід, який кілька годин поспіль атакували десятки дронів.

А вже під ранок агресор додатково випустив крилаті ракети морського базування "Калібр", а близько шостої ранку завдав ударів крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160. Крім того, росіяни били й "Кинджалами" з винищувачів МіГ-31К.

За даними Повітряних сил, протиповітряною обороною збито/подавлено 483 повітряні цілі з 524, а саме:

442 з 476 БпЛА типу "Шахед", "Гербера" (безпілотники інших типів);

34 із 40 крилатих ракет Х-101;

7 з 7 крилатих ракет "Калібр".

Під ударом - енергетика

У Міненерго під ранок заявили, що Росія знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.

Через це у низці областей України, переважно західних, були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Втім, енергетики пізніше перевели аварійні відключення на погодинні по всій країні. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Тернопіль - зруйнована багатоповерхівка

Найтяжчі руйнування внаслідок комбінованої атаки росіян прийшлися на Тернопіль. Там зруйнована висотка, пожежа й в іншій багатоповерхівці. В місті здійнявся дим. Відомо про щонайменше 10 загиблих та 37 постраждалих, під завалами можуть бути люди.

В місті критично пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній - пожежа, в іншій - руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир.

"Вбивці вдарили по нашому місту ракетами і шахедами. Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію надам згодом", - написав мер міста Сергій Надал.

Фото: у Тернополі дві багатоповерхівки суттєво пошкоджені внаслідок атаки (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Триває рятувальна операція.

Також, за даними ОВА, у Тернополі, попередньо, після прильотів вміст хлору в повітрі перевищує в 6 разів. По можливості місцевих жителів закликають не виходити з дому, зачинити вікна.

Оновлено. Кількість жертв зросла до 19, ще 66 людей постраждали, з них 16 дітей.

Оновлено. За інформацією ДСНС, кількість загиблих внаслідок нічного удару Росії по багатоповерхівці у Тернополі зросла до 25 людей, серед них - три дитини. Ще 73 людини - поранені.

Львів через приліт огорнуло димом

Густий дим над Львовом є наслідком загоряння шин на складах, куди поцілив ворог. Наразі інформації про постраждалих нема, інформує мер Андрій Садовий.

"За попередніми даними, дим не становить загрози для здоров’я. Втім, на всяк випадок закрийте вікна", - звернувся він до містян.

Фото: на околиці Львова палають склади з шинами (t.me/andriysadovyi)

Садовий пояснив, що пожежа на межі міста, сам матеріал важко загасити, тому ліквідація триває.

Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що в самій області окупанти атакували бойовими безпілотниками та крилатими ракетами енергообʼєкт, який пошкоджений.

Також зруйноване деревообробне підприємство.

Крім того, РФ знищила наше нове сучасне відділення "Укрпошти" у Львові, розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він зазначив, що працівники не постраждали. Втім, знищено близько 900 посилок. "Укрпошта" запускає процес компенсації клієнтам.

Також у місті обстрілом знищено склади нової мережі піцерій Pizza Hot.

Фабрика повністю розтрощена, її робота з завтрашнього дня буде зупинена.

Під ударом був Бурштин

Моніторингові канали повідомляли про рух ворожих цілей на Бурштин Івано-Франківської області. В місті, де розташована Бурштинська ТЕС, лунали вибухи.

Голова ОВА Світлана Онищук розповіла, що ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

"За попередніми даними, в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них - двоє дітей. Їм надається необхідна медична допомога. На цей час відомо про пошкодження одного домогосподарства", - додала вона.

Харків - десятки постраждалих

На Харківщині противник цілив по залізничній інфраструктурі, обʼєктам енергетики, цивільній інфраструктурі.

Тепло- та водопостачання у Харкові вже відновили. Є певні збої у роботі громадського транспорту та електропостачанні. В деяких населених пунктах області ще тривають ремонтні роботи.

Крім того, окупанти завдали ударів дронами по двох районах Харкова. На Слобідський і Основ’янський р-ни летіли 19 ударних дронів типу "Герань-2".

Фото: у Харкові зруйнований "Сільпо", понівечені багатоповерхівки (t.me/synegubov)

Пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків, гаражі, приміщення підприємств, підстанцію "швидкої", супермаркет "Сільпо", тренажерний зал, магазин, школу, десятки автомобілів, тролейбуси тощо.

Постраждали 46 харків’ян, серед яких двоє дітей з гострою реакцією на стрес.

На Черкащині збито багато дронів та ракет

У межах Черкащини силами ППО було знешкоджено 10 російських ракет і 17 безпілотників.

Минулось без травмованих. Однак є наслідки для інфраструктури. Так, в Золотоніському районі внаслідок падіння дронів горіла суха трава. Крім того, там пошкоджено ЛЕП.

Фото: в селі на Черкащині вибуховою хвилею й уламками пошкоджено вікна й дахи в кількох будинках (t.me/cherkaskaODA)

Чернігівщина - дрон поцілив по енергообʼєкту

У Чернігівській області росіяни знову атакували Семенівку. Пізно ввечері ударний дрон влучив у приватний будинок. Там саме перебували дві літні жінки, які не постраждали. Житло загорілося. Пожежу загасили вогнеборці.

Крім того, вранці ворожий безпілотник поцілив по енергообʼєкту в Чернігівському районі.

Фото: у Чернігівській області горів приватний будинок (t.me/chernigivskaODA)

Усього за минулу добу в регіоні було 36 обстрілів.

РФ застосувала понад 470 дронів і 48 ракет. Зеленський відреагував

"Відомо про більш ніж 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу - балістичні, крилаті, - які випустила за цю ніч Росія по Україні", - написав глава держави.

Окрім того, стало відомо, що поранено людину й на Донеччині. Були під ударом і Київщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина.

Президент заявив, що "кожна нахабна атака проти звичайного життя свідчить про те, що тиск на Росію недостатній". Але дієві санкції та допомога Україні можуть це змінити.

"Першочергова потреба - ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя. Росія повинна відповідати за скоєне, а ми маємо бути зосереджені на всьому, що нас посилює та дозволяє збивати російські ракети, знешкоджувати російські дрони та зупиняти штурми", - додав він.