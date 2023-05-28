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Зруйнована стіна та пожежа. У Києві ще одне влучання уламків дрона

Фото: у Києві сталося руйнування та пожежа в будинку, куди потрапив обломів ворожого дрону (febook com MNS GOV UA)
Автор: Володимир Костирін

У Солом'янському районі Києва в будинку, яким потрапили уламки збитого ППО ворожого дрона, сталася руйнація частини стіни. Окрім того, сталася пожежа на 3 поверсі.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на мера Києва Віталія Кличка.

"У Солом'янському районі, де уламки БПЛА потрапили до 7-поверхової нежитлової будівлі, сталася руйнація частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі", - розповіли він.

Також чиновник додав, що на місця працюють рятувальники та екстрені служби.

Нічна атака дронів на Київ

Цієї ночі у Києві пролунала серія вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні. Наші військові збивають ворожі повітряні цілі – ворожі дрони.

Внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа на даху 9-поверхового будинку у Печерському районі столиці. Також заходів повідомив про вибухи у Солом'янському районі.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки є один загиблий, ще троє постраждалих. Як повідомив мер Києва Кличко, у Солом'янському районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35 років, загинув 41-річний чоловік.

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