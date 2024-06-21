Зручність і швидкість. Як освітній застосунок "Мрія" спростить роботу для вчителів

Освітній застосунок "Мрія" вже на етапі бета-тестування. Для вчителів його основна задача - спростити щоденну роботу.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіли співкерівник проєкту "Мрія" Олександр Павленко.
"Основна роль "Мрії" для вчителів - це максимально спростити щоденну рутину. Так, щоб більше часу було на розвиток дітей та професійне зростання, а не механічну роботу", - каже співкерівник проєкту "Мрія" Олександр Павленко.
У бета-версії застосунку для вчителів доступні такі функції:
Крім мобільного застосунку, педагоги зможуть працювати у вебверсії "Мрії".
"Це не просто адаптація функціонала зі смартфона під комп'ютери чи ноутбуки, а ще й можливість легше й швидше робити стратегічні щорічні завдання. Наприклад, генерувати розклад на рівні школи та формувати календарний план індивідуально для кожного вчителя", - додає Олександр Павленко.
Бета-тест застосунку "Мрія" вже розпочався в перших 40 українських школах. Тестування проходитиме в три етапи.
На першому - учні, вчителі та батьки перевірять, як працює застосунок: від авторизації до заповнення журналів, сповіщень та аналітики досягнень. Далі 58 тренерів "Мрії" відвідають кожну школу, підготують учителів до навчального року й навчать користуватися застосунком і вебверсією. Завершальний етап - це старт навчального року разом з "Мрією".
Раніше Михайло Федоров повідомляв, коли всі школи України будуть підключені до застосунку "Мрія".
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