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Зручність і швидкість. Як освітній застосунок "Мрія" спростить роботу для вчителів

Функції в застосунку "Мрія" для вчителів (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Освітній застосунок "Мрія" вже на етапі бета-тестування. Для вчителів його основна задача - спростити щоденну роботу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли співкерівник проєкту "Мрія" Олександр Павленко.

Які функції розробили для вчителів

"Основна роль "Мрії" для вчителів - це максимально спростити щоденну рутину. Так, щоб більше часу було на розвиток дітей та професійне зростання, а не механічну роботу", - каже співкерівник проєкту "Мрія" Олександр Павленко.

У бета-версії застосунку для вчителів доступні такі функції:

  • журнал - можливість просто та зручно виставляти оцінки, додавати коментарі та відмічати відвідування учнів
  • розклад - інструмент, що дозволить планувати робочий день навіть, якщо вчитель працює у кількох школах одночасно. У застосунку буде доступ до всіх розкладів й уроків в уніфікованому та зручному інтерфейсі.
  • домашні завдання - можливість додавати завдання усьому класу або індивідуально учням, коли зручно та в гнучкому форматі: з описом деталей, фото і посиланнями на додаткові матеріали
  • бібліотека контенту - це добірки відео для саморозвитку та організації навчального процесу, щоб професійно зростати
  • чати на базі Signal - найбільш безпечний спосіб зв'язку з класом і можливість зберегти особистий простір, оскільки все робоче спілкування в одному місці

Крім мобільного застосунку, педагоги зможуть працювати у вебверсії "Мрії".

"Це не просто адаптація функціонала зі смартфона під комп'ютери чи ноутбуки, а ще й можливість легше й швидше робити стратегічні щорічні завдання. Наприклад, генерувати розклад на рівні школи та формувати календарний план індивідуально для кожного вчителя", - додає Олександр Павленко.

Як проходить тестування "Мрії"

Бета-тест застосунку "Мрія" вже розпочався в перших 40 українських школах. Тестування проходитиме в три етапи.

На першому - учні, вчителі та батьки перевірять, як працює застосунок: від авторизації до заповнення журналів, сповіщень та аналітики досягнень. Далі 58 тренерів "Мрії" відвідають кожну школу, підготують учителів до навчального року й навчать користуватися застосунком і вебверсією. Завершальний етап - це старт навчального року разом з "Мрією".

Раніше Михайло Федоров повідомляв, коли всі школи України будуть підключені до застосунку "Мрія".

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