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Удобство и скорость. Как образовательное приложение "Мрія" упростит работу для учителей

Функции в приложении "Мрія" для учителей (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Образовательное приложение "Мрія" уже на этапе бета-тестирования. Для учителей его основная задача - упростить ежедневную работу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал соруководитель проекта "Мрія" Александр Павленко.

Какие функции разработали для учителей

"Основная роль "Мрії" для учителей - это максимально упростить ежедневную рутину. Так, чтобы больше времени было на развитие детей и профессиональный рост, а не механическую работу", - говорит соруководитель проекта "Мрія" Александр Павленко.

В бета-версии приложения для учителей доступны следующие функции:

  • журнал - возможность просто и удобно выставлять оценки, добавлять комментарии и отмечать посещение учеников
  • расписание - инструмент, позволяющий планировать рабочий день даже если учитель работает в нескольких школах одновременно. В приложении будет доступ ко всем расписаниям и урокам в унифицированном и удобном интерфейсе.
  • домашние задания - возможность добавлять задания всему классу или индивидуально, когда удобно и в гибком формате: с описанием деталей, фото и ссылками на дополнительные материалы
  • библиотека контента - это подборки видео для саморазвития и организации учебного процесса, чтобы профессионально расти
  • чаты на базе Signal - наиболее безопасный способ связи с классом и возможность сохранить личное пространство, поскольку все рабочее общение в одном месте

Помимо мобильного приложения педагоги смогут работать в вебверсии "Мрії".

"Это не просто адаптация функционала со смартфона под компьютеры или ноутбуки, а еще и возможность легче и быстрее делать стратегические ежегодные задачи. К примеру, генерировать расписание на уровне школы и формировать календарный план индивидуально для каждого учителя", - добавляет Александр Павленко.

Как проходит тестирование "Мрії"

Бета-тест приложения "Мрія" уже начался в первых 40 украинских школах. Тестирование будет проходить в три этапа.

На первом - ученики, учителя и родители проверят, как работает приложение: от авторизации до заполнения журналов, уведомлений и аналитики достижений. Далее 58 тренеров "Мрії" посетят каждую школу, подготовят учителей к учебному году и научат пользоваться приложением и вебверсией. Завершающий этап - это старт учебного года вместе с "Мрією".

Ранее Михаил Федоров сообщал, когда все школы Украины будут подключены к приложению "Мрія".

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