Удобство и скорость. Как образовательное приложение "Мрія" упростит работу для учителей

Образовательное приложение "Мрія" уже на этапе бета-тестирования. Для учителей его основная задача - упростить ежедневную работу.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал соруководитель проекта "Мрія" Александр Павленко.
"Основная роль "Мрії" для учителей - это максимально упростить ежедневную рутину. Так, чтобы больше времени было на развитие детей и профессиональный рост, а не механическую работу", - говорит соруководитель проекта "Мрія" Александр Павленко.
В бета-версии приложения для учителей доступны следующие функции:
Помимо мобильного приложения педагоги смогут работать в вебверсии "Мрії".
"Это не просто адаптация функционала со смартфона под компьютеры или ноутбуки, а еще и возможность легче и быстрее делать стратегические ежегодные задачи. К примеру, генерировать расписание на уровне школы и формировать календарный план индивидуально для каждого учителя", - добавляет Александр Павленко.
Бета-тест приложения "Мрія" уже начался в первых 40 украинских школах. Тестирование будет проходить в три этапа.
На первом - ученики, учителя и родители проверят, как работает приложение: от авторизации до заполнения журналов, уведомлений и аналитики достижений. Далее 58 тренеров "Мрії" посетят каждую школу, подготовят учителей к учебному году и научат пользоваться приложением и вебверсией. Завершающий этап - это старт учебного года вместе с "Мрією".
Ранее Михаил Федоров сообщал, когда все школы Украины будут подключены к приложению "Мрія".
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