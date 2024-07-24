Зручний маршрут в Україну через Польщу. Коли з Чехії планують запустити нові потяги

Один із провідних перевізників Чехії Gepard Express планує запуск низки нових залізничних маршрутів. Деякі з потягів курсуватимуть в Україну, Польщу, Литву та Німеччину.
РБК-Україна розповідає, що відомо про нові маршрути й коли планується їхній запуск, а також як можна дістатись із Чехії в Україну зараз.
В цілому Gepard Express (GE) планує запуск п'ятьох нових маршрутів Європою:
Чотири з них проходитимуть через територію Польщі.
На кожному з нових маршрутів чеський перевізник планує щоденно здійснювати одну пару рейсів.
Склад потягу може становити від 4 до 12 вагонів, що дозволить перевозити до 600 пасажирів.
У GE уточнили, що хотіли б використовувати багатосистемні локомотиви Siemens Vectron або Alstom TRAXX.
Водночас компанія поки що не визначилась із постачальниками рухомого складу або ж імовірними підрядниками для таких амбітних планів.
Очікується, що потяги новими залізничними маршрутами на території європейських країн почнуть курсувати з грудня 2025 року.
Власник Gepard Express Альберт Фікачек у коментарі порталу Zdopravy.cz уточнив, що тестові запуски можуть відбутися раніше - у серпні (у співпраці з литовським державним перевізником LTG Link).
Виходячи з вищезгаданих маршрутів, після повноцінного запуску мандрівники зможуть доїхати до таких міст:
Нині доїхати з Чехії в Україну та у зворотньому напрямку залізницею можна кількома маршрутами.
Через Словаччину (без пересадки до України) - потягом "Прага (Чехія) - Чоп (Україна)" і звідти до інших міст України.
Потяги "Чоп - Київ" (скриншот: booking-new.uz.gov.ua)
Через Словаччину (з пересадкою до України) - потягом "Прага (Чехія) - Кошице (Словаччина)" і звідти потягом до Мукачево.
Потяги "Кошице - Мукачево" (скриншот: booking-new.uz.gov.ua)
Через Польщу (з пересадкою до України) - потягом "Прага (Чехія) - Перемишль (Польща)" і звідти потягом до Києва.
Потяги "Перемишль - Київ" (скриншот: booking-new.uz.gov.ua)
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Gepard Express, Rynek Kolejowy, Zdopravy.cz.
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