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Зручний маршрут в Україну через Польщу. Коли з Чехії планують запустити нові потяги

Gepard Express планує нові маршрути (фото: facebook.com/GepardExpress)
Автор: Ірина Костенко

Один із провідних перевізників Чехії Gepard Express планує запуск низки нових залізничних маршрутів. Деякі з потягів курсуватимуть в Україну, Польщу, Литву та Німеччину.

РБК-Україна розповідає, що відомо про нові маршрути й коли планується їхній запуск, а також як можна дістатись із Чехії в Україну зараз.

Які нові маршрути запланував чеський перевізник

В цілому Gepard Express (GE) планує запуск п'ятьох нових маршрутів Європою:

  • із Праги (Чехія) до Харкова (Україна)
  • із Праги (Чехія) до Тересполя (Польща)
  • із Праги (Чехія) до Вільнюса (Литва)
  • зі Спліту (Хорватія) до Вільнюса (Литва)
  • зі Спліту (Хорватія) до Берліна (Німеччина)

Чотири з них проходитимуть через територію Польщі.

На кожному з нових маршрутів чеський перевізник планує щоденно здійснювати одну пару рейсів.

Склад потягу може становити від 4 до 12 вагонів, що дозволить перевозити до 600 пасажирів.

У GE уточнили, що хотіли б використовувати багатосистемні локомотиви Siemens Vectron або Alstom TRAXX.

Водночас компанія поки що не визначилась із постачальниками рухомого складу або ж імовірними підрядниками для таких амбітних планів.

Коли почнуть курсувати нові потяги та якими містами

Очікується, що потяги новими залізничними маршрутами на території європейських країн почнуть курсувати з грудня 2025 року.

Власник Gepard Express Альберт Фікачек у коментарі порталу Zdopravy.cz уточнив, що тестові запуски можуть відбутися раніше - у серпні (у співпраці з литовським державним перевізником LTG Link).

Виходячи з вищезгаданих маршрутів, після повноцінного запуску мандрівники зможуть доїхати до таких міст:

  • "Прага (CZ) - Харків (UA)": Колін, Пардубіце, Острава, Богумін, Освенцим, Краків, Дембиця, Жешув, Перемишль, Львів, Київ
  • "Прага (CZ) - Тересполь (PL)": Колін, Пардубіце, Острава, Богумін, Тихи, Катовіце, Варшава, Мінськ Мазовецький, Сєдльце, Біла Підляська
  • "Прага (CZ) - Вільнюс (LT)": Колін, Пардубіце, Острава, Богумін, Тихи, Катовіце, Варшава, Воломін, Малкіня, Білосток, Сувалки
  • "Спліт (HR) - Вільнюс (LT)": Загреб, Будапешт, Братислава, Годонін, Преров, Острава, Богумін, Тихи, Катовіце, Варшава, Воломін, Малкіня, Білосток, Сувалки
  • "Спліт (HR) - Берлін (DE)": Загреб, Будапешт, Братислава, Брно, Кутна Гора, Прага, Бад-Шандау, Дрезден

Як можна доїхати з Чехії в Україну зараз

Нині доїхати з Чехії в Україну та у зворотньому напрямку залізницею можна кількома маршрутами.

Через Словаччину (без пересадки до України) - потягом "Прага (Чехія) - Чоп (Україна)" і звідти до інших міст України.

Потяги "Чоп - Київ" (скриншот: booking-new.uz.gov.ua)

Через Словаччину (з пересадкою до України) - потягом "Прага (Чехія) - Кошице (Словаччина)" і звідти потягом до Мукачево.

Потяги "Кошице - Мукачево" (скриншот: booking-new.uz.gov.ua)

Через Польщу (з пересадкою до України) - потягом "Прага (Чехія) - Перемишль (Польща)" і звідти потягом до Києва.

Потяги "Перемишль - Київ" (скриншот: booking-new.uz.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Gepard Express, Rynek Kolejowy, Zdopravy.cz.

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