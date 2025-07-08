Зрозуміли, що працюєте не там? Як змінити роботу і не лишити родину без грошей

Чому змінити роботу так важко?

Рутинна робота виснажує, сама діяльність вже давно набридла, а душа кричить: "Я хочу інакше!" Але ж є кредити, діти, котик і холодильник, який сам себе не наповнить. Знайома ситуація?

"Люди часто не можуть наважитися на кардинальні зміни у своїй професійній діяльності саме через обов'язки та щомісячні рахунки. Бо перехід на іншу роботу або повна зміна вектора діяльності потребує певного періоду адаптації, і у цей час потрібно мати кошти для того, щоб жити, оплачувати житло, купляти продукти та необхідні речі", - пояснює експерт.

З чого починати

Перестати себе гризти

Половина людей взагалі не займаються тим, що люблять. Ви - вже молодець, бо усвідомили це.

"За даними досліджень, майже 60% людей у світі не відчувають задоволення від роботи. Тому ваше рішення - важливе. Зміна сфери після 30-40 років зараз вже стає нормою. Ви не зобов'язані працювати там, де вам не подобається, усе своє життя. Альтернатива є завжди", - каже Віталій Курсік.

Не рубати з плеча

Не треба завтра писати заяву "за власним бажанням", якщо у вас немає запасного плану і фінансової подушки.

"Вам потрібно ретельно продумати свій план дій і прорахувати, скільки часу буде потрібно на перехідний період. Не варто виштовхувати себе у вільне плавання без розуміння, як ви будете жити та куди будете рухатися далі", - радить коуч.

Визначте, чого хочете

Конкретно. Не "хочу, щоб було класно", а яка саме сфера вас цікавить, що приносить задоволення і де є потенціал для заробітку.

"Вам необхідно зрозуміти, куди ви хочете перейти й що вам цікаво. Далі - починайте підробляти у цій сфері, щоб зрозуміти, чи це дійсно "ваше". На декілька місяців доведеться зменшити витрати, щоб створити фінансову подушку на 3-4 місяці. Не чекайте, поки станете експертом, намагайтеся одночасно вчитися та одразу практикуватися", - радить фахівець.

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Зберігайте стабільність поки що

Нинішня робота може фінансувати ваш перехідний період. Так, не ідеально, але голодні діти й стрес у сім'ї ще нікому не допомагали. Основну роботу можна буде залишити тоді, коли нова почне приносити хоча б 50-60% колишнього доходу.

Будьте чесні з близькими

Поясніть, що це не "криза середнього віку", а серйозна внутрішня потреба щось змінити.

"Обговоріть зміни з партнером, прорахуйте бюджет, поспілкуйтеся з дітьми - ваш перехід, який би він плавний не був, відобразиться і на їхньому житті також. Без підтримки буде важко, а діти зможуть адаптуватися до нової реальності, якщо розумітимуть причини", - акцентує Віталій Курсік.

А якщо не вийде?

Саме це питання і зупиняє багатьох людей. Але у вас є ризик залишитися назавжди там, де ви вже вигоріли. Ви можете за рік не стати мільйонером або розчаруватися і в іншій професії, але є важливе - ви будете собою і людиною, яка пробує.

"Пам'ятайте: змінювати курс можна м'яко і продумано. А якщо складно розкласти це все в голові - завжди можна звернутися за допомогою коуча, психолога або психотерапевта. Зміна кар'єри - це не стрибок у прірву, а зміна вашого життя на краще. Робота має бути джерелом життя, а не тим, що вас виснажує", - резюмує експерт.