Зростання ВВП України прискорилося попри відключення світла: Мінекономіки назвало причину

У липні 2024 року зростання валового внутрішнього продукту України прискорилося до 2,7% після 1,6% у червні. Це відбулося через ранній збір врожаю в сільському господарстві завдяки погоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України Мінекономіки.

"У підсумку за січень-липень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,0% [±1%], що в цілому відповідає прогнозованим тенденціям", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, у липні 2024 року економіка функціонувала в режимі дії надзвичайно жорстких графіків віялових відключень електроенергії через її дефіцит, що ускладнювало економічну активність як підприємств на фоні зростання витрат, так і споживачів товарів та послуг.

Проте, економіці вдалося нівелювати негативний вплив дефіциту електроенергії завдяки: