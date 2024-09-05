Рост ВВП Украины ускорился, несмотря на отключения света: Минэкономики назвало причину

В июле 2024 года рост валового внутреннего продукта Украины ускорился до 2,7% после 1,6% в июне. Это произошло из-за раннего сбора урожая в сельском хозяйстве благодаря погоде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг основных событий в экономике Украины Минэкономики.

"В результате за январь-июль 2024 года рост оценивается на уровне 4,0% [±1%], что в целом соответствует прогнозируемым тенденциям", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в июле 2024 года экономика функционировала в режиме действия чрезвычайно жестких графиков веерных отключений электроэнергии из-за ее дефицита, что усложняло экономическую активность как предприятий на фоне роста расходов, так и потребителей товаров и услуг.

Однако экономике удалось нивелировать негативное влияние дефицита электроэнергии благодаря: