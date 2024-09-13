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Зростання цін в Україні прискориться: прогноз фінансових аналітиків

Фото: Ціни в Україні зростатимуть швидше (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція в Україні упродовж наступного року прискориться. Такий прогноз дають фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, у вересні фінансові аналітики прогнозують зростання цін на рівні 7,4%. Це вище, аніж попередній прогноз за липень (7,2%).

Населення у серпні прогнозувало інфляцію на рівні 7,1%.

Банкіри у липні прогнозували інфляцію на рівні 8,7%. Керівники підприємств зростання цін на рівні 9,0% (дані за травень).

 

Інфляція в Україні

Нагадаємо, що споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%. Вище річна інфляція була лише у серпні минулого року (8,6%).

У липні НБУ погіршив прогноз щодо інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. НБУ очікує, що загальна інфляція в Україні прискориться протягом наступних трьох кварталів, але залишатиметься помірною.

НБУ прогнозує, що інфляційний тиск зберігатиметься й у наступні місяці через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, поетапне підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривні у попередні місяці.

Водночас Мінекономіки покращило прогноз щодо інфляції на 2024 рік у грудні до 7,9% з 9,7%.

 

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