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Інфляція підскочила до максимуму за рік: на що в Україні зросли ціни

Україна, Вівторок 10 вересня 2024 15:30
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Інфляція підскочила до максимуму за рік: на що в Україні зросли ціни Фото: річна інфляція у серпні 2024 року зросла до 7,5% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, вище річна інфляція була лише у серпні минулого року (8,6%).

Інфляція підскочила до максимуму за рік: на що в Україні зросли ціни

Ціни на товари та послуги

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за серпень подорожчали на 0,9%. Найбільше подорожчали яйця – на 7,1% та овочі – на 5,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг та взуття – впали на 2,9%.

Інфляція підскочила до максимуму за рік: на що в Україні зросли ціни

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,2%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку зросли на 0,1%, охорона здоров'я подорожчала на 1,0%, транспорт – на 0,6%, ціни на зв'язок зросли на 0,7%, на відпочинок та культуру зросли на 0,1% %, освіта подорожчала на 0,3%, ресторани та готелі подорожчали на 1,5%, різні товари та послуги на 0,6%.

Інфляція підскочила до максимуму за рік: на що в Україні зросли ціни

Прогноз цін

Нагадаємо, у липні НБУ погіршив прогноз щодо інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. НБУ очікує, що загальна інфляція в Україні прискориться протягом наступних трьох кварталів, але залишатиметься помірною.

Водночас Мінекономіки покращило прогноз щодо інфляції на 2024 рік грудень до грудня до 7,9% з 9,7%.

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