Зростання цін в Україні прискорилося більш ніж удвічі: що подорожчало за 2024 рік

За даними статистичного відомства, річна інфляція прискорилася більш ніж удвічі порівняно з 2023 роком, коли ціни піднялися на 5,1%.

Зростання цін у 2024 році було порівнянне з інфляцією за останні роки.

Однак середньорічна інфляція у 2024 році була лише 6,5%, що вдвічі менше, ніж у 2023 році (12,9%). На це вплинуло те, що на початку року зростання цін було незначним, а інфляція прискорилася тільки влітку.

Ціни на товари та послуги

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 14,1%. Найбільше подорожчали овочі - на 48,3% та масло - 33,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 13,2%, на одяг і взуття знизилися на 4,3%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 18,9 %.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку зросли на 2,1%, охорона здоров'я подорожчала на 13,2%, ціни на транспорт зросли на 7,1%, на зв'язок - на 9,1%, на відпочинок і культуру зросли на 1,0%, освіта подорожчала на 12,0%, ресторани й готелі подорожчали на 13,2%, інші товари та послуги на 9,7%.