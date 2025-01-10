Рост цен в Украине ускорился более чем в два раза: что подорожало за 2024 год

По данным статистического ведомства, годовая инфляция ускорилась более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, когда цены поднялись на 5,1%.

Рост цен в 2024 году был сопоставим с инфляцией за последние годы.

Однако среднегодовая инфляция в 2024 году была всего 6,5%, что в два раза меньше, чем в 2023 году (12,9%). На это повлияло то, что в начале года рост цен был незначительным, а инфляция ускорилась только летом.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 14,1%. Больше всего подорожали овощи - на 48,3% и масло - 33,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 13,2%, на одежду и обувь снизились на 4,3%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 18,9 %.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 2,1%, здравоохранение подорожало на 13,2%, цены на транспорт выросли на 7,1%, на связь - на 9,1%, на отдых и культуру выросли на 1,0%, образование подорожало на 12,0%, рестораны и гостиницы подорожали на 13,2%, разные товары и услуги на 9,7%.