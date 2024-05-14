Зростання цін в Україні пришвидшиться: НБУ вказав на причини

Як зазначається в повідомленні, у квітні споживча інфляція в річному вимірі (р/р) залишилася на рівні попереднього місяця - 3,2%. Фактичні темпи зростання цін були дещо нижчими за траєкторію прогнозу НБУ.

"Відхилення від прогнозу забезпечувала динаміка мало прогнозованих чинників тимчасового характеру, передусім стрімкіше падіння цін на сирі продукти харчування. Це пов'язано як з ефектами теплої цьогорічної погоди й меншим тиском на витрати бізнесу через здешевлення сировини під впливом значних минулорічних врожаїв, так і з переорієнтацією виробників на внутрішній ринок через блокаду західних кордонів", - йдеться в коментарі.

НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін помірно пришвидшиться в найближчі місяці через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та теплої погоди цього року, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та зростання адміністративної складової інфляції.

Як змінювалися ціни

ЯК зазначається в коментарі НБУ, ціни на сирі продукти харчування стрімко знижувалися - на 6,5% р/р.

Зокрема, поглибилося падіння цін на яйця через нарощування виробництва та переорієнтацію виробників на внутрішній ринок унаслідок блокади західних кордонів. Завдяки високим минулорічним урожаям в умовах обмежених можливостей для експорту на тлі блокади кордонів надалі дешевшали цукор, борошно та крупи.

Швидший початок продажу тепличної продукції за нижчими цінами через теплу погоду та імпорт з Туреччини сприяли подальшому здешевленню помідорів та огірків. Знижувалися й ціни на окремі овочі борщового набору через активізацію продажу продукції зі сховищ. Останнє, ймовірно, сповільнило й подорожчання яблук. Водночас вартість картоплі та буряка залишалася високою в умовах обмеженої пропозиції якісної продукції, як і ціни на деякі фрукти - через ускладнений імпорт на тлі блокади кордонів, пояснили в НБУ.

Зростання цін на більшість видів м'яса сповільнилося, а свинина подешевшала через менший тиск на витрати бізнесу, зокрема на корми. Натомість зростання цін на молоко дещо пришвидшилося на тлі активізації експорту молочної продукції.

Зростання адміністративно регульованих цін сповільнилося до 9,5% р/р. Подорожчання алкогольних напоїв і надалі сповільнювалося через зниження тиску з боку витрат бізнесу на енергію, сировину, адміністративні витрати на ліцензії, а також конкуренцію тіньової пропозиції. Призупинилося зростання цін на тютюнові вироби. Адміністративну інфляцію також стримував мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. Натомість зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання пришвидшилося.

Ціни на пальне прискорили зростання до 18,1% р/р. Подорожчання пального насамперед пов'язане зі зростанням світових цін на нафту та вичерпанням попередніх запасів нафтопродуктів, завезених за нижчою ціною, зазначили в НБУ.

Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари пришвидшилися до 5,5% р/р, у тому числі через ефекти блокади західних кордонів. Так, швидше дорожчало масло, м’які сири та окремі імпортні товари тривалого зберігання (шоколад, кава та оливкова олія).

Водночас інші борошняні вироби дорожчали повільніше завдяки ефектам від менших витрат бізнесу на сировину. Цей чинник також зумовив подальше зниження цін на соняшникову олію та стримував подорожчання олійних продуктів. Зростання цін на м'ясну продукцію сповільнилося через менший тиск на витрати бізнесу на тлі дешевших кормів.

Ціни на непродовольчі товари знижувалися повільніше (на 0,6% р/р). Здешевлення цієї групи товарів забезпечувалося передусім зменшенням цін на одяг та взуття, яке, однак, сповільнилося. Натомість подорожчання інших непродовольчих товарів пришвидшилося.

Вартість послуг не змінилася порівняно з березнем (9,7% р/р). З одного боку, й надалі повільніше дорожчали послуги закладів громадського харчування та готелів, у тому числі під впливом вторинних ефектів від здешевлення сирих продуктів харчування. З іншого, - швидше збільшувалася вартість амбулаторних та транспортних послуг, експлуатації власних транспортних засобів та послуг салонів краси.