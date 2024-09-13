Зростання цін на продукти відновилося: що подорожчало в Україні за місяць

За даними статистичного відомства, у серпні 2024 року середні ціни на капусту зросли на 100% до 31,9 гривні за кілограм. Цибуля подорожчала на 14,3% до 24,9 гривень за кілограм.

Ціни на яйця зросли на 8,9% до 29,6 гривні за десяток.

Буряк подешевшав на 24,9 до 14,3 гривень за кілограм, морква – на 25,8% до 16,4 гривень за кілограм, картопля – на 10,0% до 17,3 гривень за кілограм.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у серпні 2024 року:

горілка подешевшала на 3,8% до 118,3 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подорожчали на 0,8% до 121,0 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подешевшало на 0,3% до 31,5 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 1,5% до 108,3 гривні за пачку.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, інфляція в Україні у серпні становила 0,6%. Продукти харчування та безалкогольні напої за серпень подорожчали на 0,9%.

Згідно з прогнозом Мінагрополітики, дуже низьких цін на овочі цього року не очікується. Цього року немає надвиробництва, тож ціни відносно високі на овочі, у тому числі на картоплю. Ціни на овочі традиційно підвищуватимуться до весни через витрати на зберігання. Електрика буде дорогою, тому вплив витрат буде більшим, ніж у попередньому році.